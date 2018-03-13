5113 марта 2018

Можно ли учесть расходы на корпоратив как представительские?

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отвечает:

Новогодний корпоратив компания вправе провести только за счет чистой прибыли.

Расходы на такие мероприятия необоснованны, так как вряд ли принесут компании прибыль. Некоторые организации проводят корпоратив как представительские расходы. Поступать так рискованно, ведь налоговики давно раскусили способ экономии.

Инспекторы сразу заподозрят, что компания скрывает под представительскими расходы на корпоратив, если встреча в ресторане, на базе отдыха или другом заведении состоялась перед Новым годом, а участвовали в ней только сотрудники компании (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.12.16 № Ф07-12163/2016).

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