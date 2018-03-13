2413 марта 2018

Можно ли не отражать курсовые разницы, если оплатили товар на дату отгрузки?

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отвечает:

Товар, цена которого по договору установлена в валюте, принимают к учету по курсу на дату, когда к компании перешло право собственности.

Как правило, это день отгрузки. После этого пересчитывать в рубли стоимость товаров не надо. Компания переоценивает только кредиторскую задолженность перед поставщиком. Пересчитывать долг в рубли нужно на каждую отчетную дату и на дату оплаты (письмо Минфина России от 17.02.17 № 03-03-06/1/9122).

Если компания оплачивает товар прямо в день отгрузки, кредиторскую задолженность в учете она не отражает. Саму стоимость товаров пересчитывать не нужно, поэтому курсовых разниц не возникнет (письмо Минфина России от 13.11.17 № 03-03-06/1/74457).

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