Товар, цена которого по договору установлена в валюте, принимают к учету по курсу на дату, когда к компании перешло право собственности.

Как правило, это день отгрузки. После этого пересчитывать в рубли стоимость товаров не надо. Компания переоценивает только кредиторскую задолженность перед поставщиком. Пересчитывать долг в рубли нужно на каждую отчетную дату и на дату оплаты (письмо Минфина России от 17.02.17 № 03-03-06/1/9122).

Важная статья:

По какому курсу считать НДС со стоимости товаров в валюте

Если компания оплачивает товар прямо в день отгрузки, кредиторскую задолженность в учете она не отражает. Саму стоимость товаров пересчитывать не нужно, поэтому курсовых разниц не возникнет (письмо Минфина России от 13.11.17 № 03-03-06/1/74457).