Сдайте уточненку в инспекцию, где состоит на учете компания.

Обособленное подразделение больше не числится в налоговой, поэтому принять за него уточненный расчет ИФНС не может.

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Как теперь сдавать уточненки и с какими кодами

На титульном листе уточненки запишите КПП по месту учета закрытого обособленного офиса. ОКТМО поставьте того района, где работало подразделение. В строке «Представляется в налоговый орган (код)» поставьте четырехзначный код инспекции, в которой состоит на учете головная организация. Код местонахождения напишите 212.