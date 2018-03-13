1113 марта 2018

В июне мы закрыли обособленное подразделение. Расчет 6-НДФЛ за полугодие сдали в налоговую, где состоял на учете обособленный офис. Сделали мы это еще до того, как снять подразделение с учета. Сейчас нашли в отчетности ошибку и хотим ее исправить. Но инспекция обособленного подразделения отказывается принимать уточненку. Как поступить?

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отвечает:

Сдайте уточненку в инспекцию, где состоит на учете компания.

Обособленное подразделение больше не числится в налоговой, поэтому принять за него уточненный расчет ИФНС не может.

На титульном листе уточненки запишите КПП по месту учета закрытого обособленного офиса. ОКТМО поставьте того района, где работало подразделение. В строке «Представляется в налоговый орган (код)» поставьте четырехзначный код инспекции, в которой состоит на учете головная организация. Код местонахождения напишите 212.

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