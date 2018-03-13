Вы вправе заявить к вычету авансовый НДС, если вернете его покупателям до перехода на упрощенку.

Компания на общей системе платит НДС с авансов. После налог можно заявить к вычету, когда компания окажет услуги или отгрузит товар. Вы окажете услуги уже на упрощенке. Значит, в следующем году заявить вычет не сможете. Но все же есть способ вернуть налог.

Вычет НДС с предоплаты вы вправе заявить в четвертом квартале, если вернете налог покупателю. Заключите с контрагентом дополнительное соглашение, которым уменьшите цену сделки (п. 5 ст. 346.25 НК РФ). Затем перечислите НДС покупателю. Платежка подтвердит, что вы вернули налог с предоплаты, а значит, вправе заявить вычет.