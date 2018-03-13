Новый директор вправе оформить на себя карточку в банке и заверять документы.

Банки оформляют карточки с образцами подписей работников компании, которые вправе распоряжаться средствами на расчетном счете. Руководитель может действовать от имени компании без доверенности. Поэтому о смене директора нужно уведомить банк. Направьте туда копию приказа об увольнении предыдущего руководителя, чтобы он не смог списывать деньги с расчетного счета компании. Аннулируйте его электронную подпись, если компания использует «Клиент-банк».

Чтобы проводить платежи, компании не обязательно ждать, когда в реестре поменяют сведения о директоре. По решению учредителей об избрании на должность новый руководитель получает все полномочия (ст. 40 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ, ст. 69 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ). Это решение вместе с приказом о приеме на работу представьте в банк. Он обязан переоформить карточку с образцами подписей и исполнить поручение нового директора на оплату.

Банки вправе внести в договор на обслуживание свои требования. Например, предусмотреть дополнительные документы, чтобы подтвердить права директора. Но банк не может отказывать в операциях, если получил решение собственников о новом руководителе. Правда, доказывать это иногда приходится в суде (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.08.12 № А56-24931/2007).

Если банк отказывается переоформлять карточку, а нужно срочно провести оплату, проверьте условия договора с кредитной организацией. В банковской карточке может быть несколько образцов подписей. Как правило, заверять платежки может еще и главбух. При этом обе подписи равносильны (п. 7.5 Инструкции ЦБ РФ от 30.05.14 № 153-И). Если по договору с банком в платежке достаточно одной подписи, подайте поручение с одной только визой главбуха.

Бывший руководитель мог доверить право своей подписи другим сотрудникам. Тогда их образцы тоже должны быть в карточке. В таком случае заверить платежку могут эти работники. Доверенности, которые выписал бывший директор, действуют и после его увольнения.