Вы вправе учесть в расходах страховку арендованного автомобиля.

Компания вправе учесть расходы на добровольное страхование имущества. В том числе арендованного (подп. 1 п. 1 ст. 263 НК РФ). Но при условии, что машину арендовали для бизнеса и списывают траты на ее содержание. Других требований для учета расходов на страховку в НК РФ нет.

Страховые компании сами определяют, на каких условиях предлагать полис КАСКО. Цена страховки зависит от количества людей, которые могут управлять автомобилем, их возраста, водительского стажа и пр. Возможно страхование и без требований к водителям. При этом право компании списать в расходы страховку не зависит от того, какой сотрудник будет за рулем автомобиля. Главное, чтобы условия позволяли использовать автомобиль в деятельности и сотрудники компании на самом деле ездили на машине по служебным делам.