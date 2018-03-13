1713 марта 2018

Наша компания взяла в аренду автомобиль у «физика». По договору мы обязаны оплатить КАСКО. В страховке записали, что к управлению допускают тех, у кого стаж вождения больше пяти лет. У нас есть и такие водители, у которых стаж меньше. Можно ли учесть стоимость страховки в расходах?

Темы:

отвечает:

Вы вправе учесть в расходах страховку арендованного автомобиля.

Компания вправе учесть расходы на добровольное страхование имущества. В том числе арендованного (подп. 1 п. 1 ст. 263 НК РФ). Но при условии, что машину арендовали для бизнеса и списывают траты на ее содержание. Других требований для учета расходов на страховку в НК РФ нет.

Страховые компании сами определяют, на каких условиях предлагать полис КАСКО. Цена страховки зависит от количества людей, которые могут управлять автомобилем, их возраста, водительского стажа и пр. Возможно страхование и без требований к водителям. При этом право компании списать в расходы страховку не зависит от того, какой сотрудник будет за рулем автомобиля. Главное, чтобы условия позволяли использовать автомобиль в деятельности и сотрудники компании на самом деле ездили на машине по служебным делам.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.