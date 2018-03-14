По взносам, которые перечисляете в ФНС, в поле 101 платежки всегда ставьте код 09.

Не важно, что это за взносы — с зарплаты работников или ваши личные. Но в платежке по взносам на травматизм указывайте другой код. В поле 101 всегда ставьте 08.

Важная статья:

Какие выплаты теперь облагаются страховыми взносами

Проверьте, чтобы в документе были реквизиты ФСС, а не ФНС, ведь взносы на травматизм по-прежнему администрирует фонд (приказ Минфина от 12.11.2013 № 107н).

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