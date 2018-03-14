Ошибка в коде ОКТМО для платежек по страховым взносам некритична, поэтому платеж можно не уточнять.

В невыясненные поступления эта сумма не попадет. Инспекторы идентифицируют платежи не по ОКТМО, а по другим реквизитам — ИНН, КПП, номеру счета получателя денег.

Важная статья:

О платежках по взносам и подотчетных директора

В вашем случае программа инспекции автоматически разнесет платеж в карточке расчетов с бюджетом с тем ОКТМО, который относится к действующему адресу компании (письмо ФНС от 03.02.2017 № ЗН-4-1/1931).

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