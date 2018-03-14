1614 марта 2018

Недавно наша компания сменила юридический адрес. Когда заполняли платежку по взносам, случайно поставили старый ОКТМО. В остальных реквизитах все верно. Дойдет ли наш платеж до инспекции, нужно ли его уточнять?

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отвечает:

Ошибка в коде ОКТМО для платежек по страховым взносам некритична, поэтому платеж можно не уточнять.

В невыясненные поступления эта сумма не попадет. Инспекторы идентифицируют платежи не по ОКТМО, а по другим реквизитам — ИНН, КПП, номеру счета получателя денег.

В вашем случае программа инспекции автоматически разнесет платеж в карточке расчетов с бюджетом с тем ОКТМО, который относится к действующему адресу компании (письмо ФНС от 03.02.2017 № ЗН-4-1/1931).

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