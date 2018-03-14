Из-за неверных реквизитов банка получателя взносы не дошли до бюджета.

Уточнить платеж технически невозможно, ведь налоговики этих денег не видят, в том числе среди невыясненных поступлений (подп. 4 п. 4 ст. 45 НК). Так как в карточке расчетов с бюджетом у вашей компании висит недоимка по взносам, инспекторы начислят пени.

Чтобы сэкономить на пенях, как можно скорее заплатите взносы еще раз. Убедитесь, что записали в платежке верные реквизиты банка получателя, чтобы деньги точно дошли до бюджета. А деньги, перечисленные ошибочной платежкой, можно вернуть. Для этого напишите соответствующее заявление в свою налоговую инспекцию. И приложите к заявлению копию ошибочного поручения с отметкой банка.

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