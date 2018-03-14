Для начала уточните у своего покупателя, правильно ли он заполнил платежку.

Лучше попросите ее копию. В полях «ИНН» и «КПП» должны стоять ваши реквизиты. В назначении платежа — ИНН и КПП поставщика, через двойную дробь — название вашей компании (письмо ФНС от 17.03.2017 № ЗН-3-1/1850).

Важная статья:

Заполняйте платежки по новым правилам

Например, так: 7708123456/770801001//за ООО «Радуга» налог на прибыль за IV квартал 2017 года. Проверьте КБК. Из-за ошибок в этих реквизитах платеж мог попасть в невыясненные поступления или на другой КБК. В этом случае напишите заявление в свою инспекцию об уточнении платежа.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>