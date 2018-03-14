1114 марта 2018

Компания-покупатель заплатила налог на прибыль за нашу компанию. Договорились, что эта сумма пойдет в счет платежей за поставку товаров. После сверки с инспекцией выяснили, что деньги не попали на нужный КБК. Что нам теперь делать?

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отвечает:

Для начала уточните у своего покупателя, правильно ли он заполнил платежку.

Лучше попросите ее копию. В полях «ИНН» и «КПП» должны стоять ваши реквизиты. В назначении платежа — ИНН и КПП поставщика, через двойную дробь — название вашей компании (письмо ФНС от 17.03.2017 № ЗН-3-1/1850).

Например, так: 7708123456/770801001//за ООО «Радуга» налог на прибыль за IV квартал 2017 года. Проверьте КБК. Из-за ошибок в этих реквизитах платеж мог попасть в невыясненные поступления или на другой КБК. В этом случае напишите заявление в свою инспекцию об уточнении платежа.

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