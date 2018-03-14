КБК, которые вы указали, отличаются только на одну цифру в 14-м разряде. Он обозначает подвид дохода. Чтобы обозначить, что компания перечисляет налог, указывают цифру 1, пени — 2, а для штрафов — цифру 3.

В справке о состоянии расчетов есть информация о расчетах не только по налогу, но и по пеням и штрафам. Поэтому инспекция в разряде 14 КБК указывает 0.

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В платежках нужно указывать КБК с конкретным подвидом доходов. Для упрощенки с объектом «доходы» используйте коды:

налог: 18210501011011000110;

пени: 18210501011012000110;

штраф: 18210501011013000110.

Если ошибетесь в коде, ваши деньги учтут на другом КБК. Такую платежку вы вправе уточнить (письмо Минфина от 19.01.2017 № 03-02-07/1/2145). Подайте в инспекцию заявление об уточнении платежа и приложите к нему копию платежки с отметкой банка. Так налоговикам будет проще найти ваш платеж и перенести его на нужный КБК.

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