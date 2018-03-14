3814 марта 2018

Мы на упрощенке с объектом «доходы». По какому КБК платить налог, если в личном кабинете на сайте ФНС один код — 18210501011011000110, а в справке о состоянии расчетов другой — 18210501011010000110?

Тема:

отвечает:

КБК, которые вы указали, отличаются только на одну цифру в 14-м разряде. Он обозначает подвид дохода. Чтобы обозначить, что компания перечисляет налог, указывают цифру 1, пени — 2, а для штрафов — цифру 3.

В справке о состоянии расчетов есть информация о расчетах не только по налогу, но и по пеням и штрафам. Поэтому инспекция в разряде 14 КБК указывает 0.

В платежках нужно указывать КБК с конкретным подвидом доходов. Для упрощенки с объектом «доходы» используйте коды:

  • налог: 18210501011011000110;
  • пени: 18210501011012000110;
  • штраф: 18210501011013000110.

Если ошибетесь в коде, ваши деньги учтут на другом КБК. Такую платежку вы вправе уточнить (письмо Минфина от 19.01.2017 № 03-02-07/1/2145). Подайте в инспекцию заявление об уточнении платежа и приложите к нему копию платежки с отметкой банка. Так налоговикам будет проще найти ваш платеж и перенести его на нужный КБК.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.