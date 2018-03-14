2514 марта 2018

Работник едет в командировку на служебном автомобиле. Бензин будет покупать по топливной карте компании. Нужно ли включать в расчет по страховым взносам стоимость топлива, которую работник оплатит карточкой?

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отвечает:

Не отражайте в расчете стоимость топлива.

Компания отражает в расчете по взносам выплаты «физикам» по договорам на выполнение работы. По таким контрактам в отчетности показывают и доходы, которые освобождены от взносов по статье 422 НК РФ (п. 7.6, 8.5 Порядка, утв. приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@). К таким выплатам относится компенсация командировочных расходов (письмо Минфина России от 23.10.17 № 03-15-06/69146).

Топливную карту оформили на компанию. С нее работник оплачивает бензин не от своего имени, а от имени организации. Поэтому не имеет значения, что карточку использует сотрудник во время командировки. Выплат в данном случае он не получает. Поэтому стоимость бензина, за который заплатила организация, не нужно отражать в расчете по взносам.

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