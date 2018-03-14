Да.

Компания на упрощенке списывает стоимость основного средства в течение налогового периода, в котором ввела актив в эксплуатацию (подп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ). Актив учитывают в расходах поквартально равными долями. Вы ввели основное средство в эксплуатацию в ноябре, поэтому сразу полностью списали его стоимость.

Важная статья:

Специально переводим основные средства в товары

Расходы нужно восстановить, если компания продаст актив раньше срока, который установил кодекс. В вашем случае ранее, чем через 10 лет, так как срок службы основного средства превышает 15 лет (подп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

Стоимость основного средства нужно убрать из расходов 2017 года. Уменьшить доходы можно только на амортизацию актива за декабрь, так как компания начала использовать основное средство в ноябре. Таким образом, пересчитайте налог за 2017 год и доплатите с пенями. В расходах текущего года вы вправе учесть амортизацию за месяцы, пока использовали основное средство в деятельности.