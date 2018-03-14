1514 марта 2018

У нас объект «доходы минус расходы». Арендуем помещение за 30 тыс. рублей в месяц. Арендодатель попросил нас в счет следующего платежа перечислить деньги не ему напрямую, а поставщику, которому контрагент задолжал за товары. Мы вправе в таком случае учесть в расходах платеж за аренду?

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отвечает:

Да, организация на упрощенке вправе учитывать расходы на аренду (подп. 4 п. 1 ст. 346.16НК РФ).

Списать траты можно после того, как организация перечислит деньги арендодателю. Вы погасили долг контрагента, а он зачел эту оплату в счет аренды. Не важно, какое назначение платежа вы записали в поручении. Компания оплатила аренду, значит, вправе учесть расходы.

В книге учета доходов и расходов отразите, что списываете расходы на аренду, поставьте реквизиты платежки, которой перечислили деньги поставщику вашего контрагента. Также запишите реквизиты документов, которые подтверждают, что этот платеж вы зачли в счет аренды.

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