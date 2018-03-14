3414 марта 2018

Учредитель купил нежилое помещение и теперь хочет передать его в безвозмездное пользование компании. Нужно ли в таком случае учитывать доходы, если учредитель единственный?

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отвечает:

Да, нужно.

На упрощенке учитывают те же доходы, что и на общей системе. Если учредитель дарит компании активы, их стоимость не нужно включать в доходы. Есть условие — доля участника должна быть более 50 процентов (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Но речь идет именно об имуществе. А ваш учредитель собирается передать лишь имущественные права. В данном случае освобождение не действует. Поэтому ежемесячно учитывайте в доходах рыночную стоимость имущественного права (письмо Минфина России от 10.07.17 № 03-03-06/1/43596). Например, сумму, которую компания заплатила бы за аренду аналогичного помещения.

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