1614 марта 2018

Мы на общей системе. Со следующего года решили перейти на упрощенку. Есть покупатели, которые внесли предоплату. Услуги по договорам с ними мы окажем только в следующем году. Мы уже будем на упрощенке, а сейчас с предоплаты начислили НДС. Мы сможем принять налог к вычету после перехода? Что для этого нужно сделать?

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отвечает:

Вы вправе заявить к вычету авансовый НДС, если вернете его покупателям до перехода на упрощенку.

Компания на общей системе платит НДС с авансов. После налог можно заявить к вычету, когда компания окажет услуги или отгрузит товар. Вы окажете услуги уже на упрощенке. Значит, в следующем году заявить вычет не сможете. Но все же есть способ вернуть налог.

Вычет НДС с предоплаты вы вправе заявить в четвертом квартале, если вернете налог покупателю. Заключите с контрагентом дополнительное соглашение, которым уменьшите цену сделки (п. 5 ст. 346.25 НК РФ). Затем перечислите НДС покупателю. Платежка подтвердит, что вы вернули налог с предоплаты, а значит, вправе заявить вычет.

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