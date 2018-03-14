Восстановите учетную политику за 2011–2018 годы.

На выездной налоговики вправе проверить три года, которые предшествуют периоду ревизии. То есть в 2018 году инспекторы могут назначить проверку за 2014–2017 годы (п. 4 ст. 89 НК РФ). На ревизии контролеры могут запросить учетную политику и за более ранние периоды. В частности, если компания списывает убытки или амортизирует активы старше четырех лет.

Хранить учетную политику нужно не менее пяти лет (ст. 29 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Если компания нарушит правило, ее могут оштрафовать на 300 тыс. рублей, а руководителя — на 5 тыс. рублей (ст. 13.25 КоАП РФ).

Срок в пять лет считают со следующего года после того, в котором компания применяла документ, чтобы составить отчетность. Бухгалтерская отчетность составлена, когда ее подписал руководитель (ч. 8 ст. 13 закона № 402-ФЗ). Как правило, это происходит уже после окончания отчетного периода. А значит, в 2018 году компания вправе уничтожить учетную политику за 2010-й и более ранние годы.