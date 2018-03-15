2215 марта 2018

Наша компания оплатила налог на прибыль за дружественную организацию. Надо ли писать пояснения в налоговую, почему мы так поступили?

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отвечает:

Такой обязанности у вас нет, но инспекторы могут попросить пояснения. Эту просьбу лучше не игнорировать. Так вы исключите подозрения проверяющих, что ваши компании взаимозависимы или подконтрольны друг другу. Если организации несут друг за друга расходы, налоговики могут расценить это как признак дробления бизнеса. А бизнес дробят для того, чтобы экономить на налогах (письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895).

Направьте в инспекцию ответ на требование в произвольной форме. В нем объясните причину такой оплаты. Например, вы должны контрагенту деньги за товар, но он попросил оплатить в счет долга его налог.

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