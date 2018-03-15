2715 марта 2018

Компания в 2017 году перешла с объекта «доходы» на объект «доходы минус расходы». Какие расходы 2016 года она вправе учесть в декларации за 2017 год?

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Компании, которые поменяли объект налогообложения, не вправе учесть расходы того периода, когда применяли объект «доходы» (ст. 346.17 НК).

В Минфине сделали лишь несколько исключений. Если компания купила основные средства в 2016 году, когда применяла объект «доходы», а ввела их в эксплуатацию в 2017 году, то стоимость этих объектов она вправе учесть в декларации за 2017 год.

Также компания вправе отразить в расходах 2017 года товары, которые купила в 2016-м, а продала в 2017 году (письмо Минфина от 18.10.2017 № 03-11-11/68187).

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