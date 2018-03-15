2815 марта 2018

Какие новые расходы и доходы учесть в декларации за 2017 год?

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С 2017 года организации вправе списать суммы затрат на экзамены работников по профстандартам, которые они сдавали в специализированных центрах оценки квалификации (Федеральный закон от 03.07.2016 № 251-ФЗ).

Теперь предприниматели, которые совмещают упрощенку с патентом, должны вести раздельный учет доходов и расходов по каждому режиму. Если такой учет не вести, то расходы можно распределить пропорционально долям доходов по разным режимам. Больше поступления по патенту не увеличат налог по упрощенке (ст. 2 Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ, п. 8 ст. 346.18 НК).

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