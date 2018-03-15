3415 марта 2018

У нашей компании четыре учредителя. Один из них выполняет обязанности директора. С директором-учредителем заключили в 2012 году срочный трудовой договор. В этом месяце срок договора заканчивается. На собрании учредителей решили оставить прежнего директора. Мы должны заключить дополнительное соглашение, чтобы он продолжил работать, или уволить учредителя с поста директора и заключить с ним новый договор?

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отвечает:

Увольте директора и заключите с ним новый договор.

Трудовой договор с генеральным директором может быть бессрочным либо сроком до пяти лет (ст. 58, 59, 275 ТК РФ). Когда договор заканчивается, контракт нужно расторгнуть.

Даже если вы сразу хотите заключить с директором новый договор, увольнение оформляйте как обычно. Под подпись выдайте трудовую книжку, перечислите зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Затем заключите с руководителем новый трудовой договор и оформите его на работу.

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