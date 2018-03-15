Контролеры не правы. Ваши сроки выдачи зарплаты сотрудникам соответствуют ТК РФ.

Сотрудники должны получать зарплату не реже чем каждые полмесяца. Конкретные сроки выплаты организация определяет сама (ч. 4 ст. 136 ТК РФ, письмо Роструда от 20.06.14 № ПГ/6310–6 1). ТК РФ ограничивает лишь крайнюю дату выдачи окончательного расчета по зарплате — 15-е число следующего месяца (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). Таким образом, выдавать деньги нужно с разницей в 15 дней.

Ваши работники получают первую часть зарплаты 25-го числа, а окончательный расчет — 10-го. Значит, оба требования кодекса вы выполняете — платите деньги раз в полмесяца и не позже 15-го числа следующего. Претензии прокуроров необоснованны.