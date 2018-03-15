10815 марта 2018

Мы перечисляем сотрудникам аванс 25-го, а зарплату 10-го числа каждого месяца. Прокурорская проверка нашла у нас нарушение Трудового кодекса. Ревизоры считают, что выдавать первую часть зарплаты нужно в середине месяца, а окончательный расчет — в последний день месяца. Правы ли проверяющие?

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отвечает:

Контролеры не правы. Ваши сроки выдачи зарплаты сотрудникам соответствуют ТК РФ.

Сотрудники должны получать зарплату не реже чем каждые полмесяца. Конкретные сроки выплаты организация определяет сама (ч. 4 ст. 136 ТК РФ, письмо Роструда от 20.06.14 № ПГ/6310–6 1). ТК РФ ограничивает лишь крайнюю дату выдачи окончательного расчета по зарплате — 15-е число следующего месяца (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). Таким образом, выдавать деньги нужно с разницей в 15 дней.

Ваши работники получают первую часть зарплаты 25-го числа, а окончательный расчет — 10-го. Значит, оба требования кодекса вы выполняете — платите деньги раз в полмесяца и не позже 15-го числа следующего. Претензии прокуроров необоснованны.

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