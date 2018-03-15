Вы вправе не начислять страховые взносы, но не исключены споры с инспекторами.

От взносов освобождены социальные пособия. То есть те выплаты, которые компенсирует ФСС (подп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ). Пособие за счет фонда рассчитывают по правилам Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ. Все, что компания выдает сверх рассчитанной суммы, — негосударственное пособие. Поэтому Минфин требует начислить взносы на дополнительные суммы (письмо от 21.03.17 № 03-15-06/16239).

В то же время взносами облагаются выплаты за труд. А компания выдает деньги сотруднице, которая не работает, а находится в отпуске по уходу. По сути это тоже социальная выплата. В спорах с фондами судьи поддерживали такую позицию и освобождали от взносов дополнительные пособия (определение Верховного суда РФ от 29.06.15 № 304-КГ15-6486). Налоговики не будут принимать во внимание старые судебные решения. Поэтому, если вы не начислите взносы, доказывать свою правоту потребуется в суде. Практика по спорам с налоговиками пока не сложилась.