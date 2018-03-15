4115 марта 2018

Директор хочет поднять зарплату сотрудников, которые ездят в командировки. Но суточные при этом не платить. Нарушим ли мы в таком случае ТК РФ?

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отвечает:

Нельзя обнулить размер суточных.

Компания выплачивает суточные сотруднику, который едет в командировку. Это требование ТК РФ (ст. 168 ТК РФ). Размер суточных коммерческие организации определяют сами и прописывают во внутреннем документе: трудовом или коллективном договоре, положении о командировках и т. д. Но сделать выплату нулевой нельзя, даже если компания повысит сотрудникам зарплату.

За нулевые суточные инспекция труда вправе оштрафовать работодателя на 50 тыс. рублей (ст. 5.27 КоАП РФ). Мы опросили трудинспекторов. Контролеры считают, что компания обязана установить суточные в размере не меньше, чем в государственных организациях. То есть 100 рублей в день (постановление Правительства РФ от 02.10.02 № 729).

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