Начислите НДС на стоимость подарков.

Реализация товаров облагается НДС. Безвозмездная передача, в том числе дарение, — это тоже реализация (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). А значит, со стоимости подарков сотрудникам надо начислить НДС (письмо Минфина России от 18.08.17 № 03-07-11/53088). Так же считают судьи (постановление Президиума ВАС РФ от 25.06.13 № 1001/13).

Компания, которая покупала подарки с НДС, вправе принять налог к вычету. Главное, чтобы продавец выставил счет-фактуру. Таким образом, подарки не увеличат НДС к уплате в бюджет — начисленный налог будет равен входному.