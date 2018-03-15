2315 марта 2018

Всем сотрудникам выдадим подарки. Надо ли начислять НДС на стоимость презентов для работников?

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отвечает:

Начислите НДС на стоимость подарков.

Реализация товаров облагается НДС. Безвозмездная передача, в том числе дарение, — это тоже реализация (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). А значит, со стоимости подарков сотрудникам надо начислить НДС (письмо Минфина России от 18.08.17 № 03-07-11/53088). Так же считают судьи (постановление Президиума ВАС РФ от 25.06.13 № 1001/13).

Компания, которая покупала подарки с НДС, вправе принять налог к вычету. Главное, чтобы продавец выставил счет-фактуру. Таким образом, подарки не увеличат НДС к уплате в бюджет — начисленный налог будет равен входному.

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