Нет.

Зарплату сотрудников, которые работают в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и местностях с особыми климатическими условиями, надо увеличивать на районные коэффициенты (ст. 148 ТК РФ).

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Раньше компании спорили с сотрудниками о том, входит такая доплата в МРОТ или нет. Судебная практика была неоднозначной. Одни судьи считали, что МРОТ надо умножать на районный коэффициент (Обзор Верховного суда РФ от 26.02.14. — Примеч. ред.).

Потом Верховный суд изменил мнение и разрешил компаниям начислять зарплату, которая уже с учетом коэффициента будет не меньше минималки. Недавно Конституционный суд окончательно решил этот спор. Он постановил, что районный коэффициент надо начислять на МРОТ (постановление Конституционного суда РФ от 07.12.17 № 38-П).