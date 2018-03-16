1616 марта 2018

Начали заниматься международными перевозками. Перевозим грузы по маршруту Россия — Беларусь. Какую ставку НДС применять? Оформляем перевозки договором транспортной экспедиции.

Тема:

отвечает:

Применяйте ставку 0 процентов.

Перевозки между странами ЕАЭС облагаются НДС по ставке страны, которая признается местом реализации услуг. Если услуги оказывает российская компания, то местом реализации считается наша страна (п. 28, 29 приложения 18 к Договору о ЕАЭС). В России ставка по международным перевозкам — 0 процентов (подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ).

Но применить ее можно только по транспортно-экспедиционным услугам. То есть договор должен соответствовать требованиям ГК РФ и Федерального закона от 30.06.03 № 87-ФЗ (письмо ФНС России от 14.06.16 № СД-4-3/10498@). Использовать нулевую ставку по логистическому договору не получится (письмо Минфина России от 15.11.17 № 03-07-08/75382).  

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