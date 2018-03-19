Да, предприниматели вправе уменьшить налог на все взносы, которые они уплатили за себя.

Это касается и сумм, которые они перечислили с доходов свыше 300 000 руб. С 2017 года в законе появилась норма, которая разрешает так поступать и исключает споры с налоговиками (Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ). Раньше Минфин не всегда разрешал учитывать такие взносы (письма от 06.10.2015 № 03-11-09/57011, от 07.12.2015 № 03-11-09/71357).

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Пени по налогам и взносам снизились

У предпринимателя на объекте «доходы» налог получился меньше фиксированных взносов. Можно ли оставшуюся сумму взносов использовать в следующем году?

Нет, в 2018 году уменьшить налог на взносы, которые уплачены в 2017-м, не получится. Налогоплательщик без работников вправе уменьшить налог на все суммы взносов, которые он заплатил за год. Если взносы превысили налог, то налог равен нулю. Разница не возвращается. Предприниматели с работниками уменьшают налог на сумму взносов, которые уплатили и за себя, и за работников (письмо Минфина от 10.02.2017 № 03-11-11/7567). Но уменьшить больше чем на 50 процентов нельзя (п. 3.1 ст. 346.21 НК).

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