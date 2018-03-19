Убыток за 2017 год покажите в строке 253 раздела 2.2 декларации (п. 8.12 Порядка, утв. приказом ФНС от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99).

Важная статья:

Больше не включайте НДС в доходы и расходы

Его размер не повлияет на сумму минимального налога за 2017 год. Но компания вправе уменьшить налог на величину этого убытка в течение следующих 10 лет начиная с 2018 года (п. 7 ст. 346.18 НК). Заявить убыток можно частями или целиком.

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