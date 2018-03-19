2919 марта 2018

Выращиваем и продаем картофель. Хотим перерабатывать продукцию и изготавливать чипсы. По какой ставке НДС будут облагаться картофельные чипсы?

Темы:

отвечает:

18 процентов.

С реализации овощей компания платит НДС по ставке 10 процентов (подп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ). Но продукция переработки овощей облагается налогом по ставке 18 процентов.

Так считают в Минфине (письмо от 03.03.09 № 03-07-07/11). Кроме того, чипсы картофельные не поименованы в перечне товаров, которые облагаются НДС по ставке 10 процентов (постановление Правительства РФ от 31.12.04 № 908, письмо ФНС России от 13.07.17 № СД-4-3/13574@).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.