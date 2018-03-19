18 процентов.

С реализации овощей компания платит НДС по ставке 10 процентов (подп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ). Но продукция переработки овощей облагается налогом по ставке 18 процентов.

Так считают в Минфине (письмо от 03.03.09 № 03-07-07/11). Кроме того, чипсы картофельные не поименованы в перечне товаров, которые облагаются НДС по ставке 10 процентов (постановление Правительства РФ от 31.12.04 № 908, письмо ФНС России от 13.07.17 № СД-4-3/13574@).