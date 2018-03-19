В строке 02 раздела 1 заявления вносят наименование покупателя — компании или индивидуального предпринимателя (письмо ФНС России от 12.04.16 № ЕД-4-15/6343). Записать в заявлении имя «физика» нельзя.
1219 марта 2018
Купили в Беларуси квадроцикл, начислили и заплатили НДС. Получили документы на товар, составили заявление о ввозе и подали в налоговую. Инспекторы отказались ставить отметку, так как в заявлении получателем записан сотрудник, а не компания. Все остальные документы поставщик выписал на организацию. Отказ законный?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- Выписка из баланса, подтверждающая размер выручки для освобождения от уплаты НДС
- Выписка из Бухгалтерского баланса, подтверждающая размер выручки за время применения освобождения от уплаты НДС
- Заявление в инспекцию об отказе от применения льготы по НДС
- Заявление о возобновлении использования льготы по НДС
- Пример заполнения уведомления об использовании права на освобождение от уплаты НДС
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