1219 марта 2018

Купили в Беларуси квадроцикл, начислили и заплатили НДС. Получили документы на товар, составили заявление о ввозе и подали в налоговую. Инспекторы отказались ставить отметку, так как в заявлении получателем записан сотрудник, а не компания. Все остальные документы поставщик выписал на организацию. Отказ законный?

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отвечает:

В строке 02 раздела 1 заявления вносят наименование покупателя — компании или индивидуального предпринимателя (письмо ФНС России от 12.04.16 № ЕД-4-15/6343). Записать в заявлении имя «физика» нельзя.

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