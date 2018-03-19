Можно не переделывать учредительные документы.

Чтобы зарегистрировать новую компанию, нужно представить в налоговую заявление и комплект учредительных документов (ст. 12 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ). Заявление подают по форме. Если в нем будут ошибки, налоговики откажут в регистрации. Остальные бумаги инспекторы могут проверить только на достоверность сведений.

Отказать в регистрации из-за разных дат в заявлении и решении или уставе налоговики не вправе. Такого основания нет в законе (ст. 23 закона № 129-ФЗ). Инспекторы примут с новым заявлением прежний комплект документов.

Считается, что компанию создали, когда запись о ней внесли в ЕГРЮЛ. Правила регистрации не ограничивают срок, в течение которого надо подать документы после того, как приняли устав и решение создать компанию. Но безопаснее подать документы как можно скорее, чтобы после компанию не подозревали в незаконной деятельности. Заниматься бизнесом без регистрации нельзя. За это учредителя или руководителя оштрафуют на сумму до 2 тыс. рублей (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ).