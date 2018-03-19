Реализацию доли отразите в разделе 7 декларации по НДС.

В книгу продаж записывают не все операции, а только те, по которым рассчитывают налог (п. 3приложения 5 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Продажа доли в уставном капитале не облагается НДС (подп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ). Не показывайте ее в книге. Но в декларации данные об операции отразить нужно. Для этого заполняют раздел 7 отчета. В графе 1 проставьте код 1010243. В графе 2 запишите стоимость реализации доли (п. 44.2, 44.3Порядка, утв. приказом ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@).