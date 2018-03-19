На сумму пособия уменьшите взносы за февраль.

Единовременное пособие при рождении ребенка работодатели платят за счет ФСС (ст. 4 Федерального закона от 19.05.95 № 81-ФЗ). Поэтому на такие расходы компания может уменьшить взносы.

Сумму, на которую пособия превысили взносы, определяют по итогам отчетного периода. Такую разницу налоговики зачитывают в счет будущих платежей в ФСС (п. 9 ст. 431 НК РФ). Но при условии, что расходы компании подтвердит фонд.

В течение отчетного периода действует другое правило. Компании сами рассчитывают сумму взносов к уплате и зачитывают пособия (п. 2 ст. 431 НК РФ). Условие о том, что социальные выплаты должны быть в том же месяце, за который компания хочет уменьшить взносы, в кодексе не прописали. Но взносы к уплате рассчитывают именно за календарный месяц (п. 3 ст. 431 НК РФ). Поэтому в расчетах суммы взносов за февраль не нужно учитывать мартовские траты. Так считают чиновники, которых мы опросили.