4419 марта 2018

Мы планируем увеличить число штатных единиц и принять работников с апреля. Нужно ли подавать в службу занятости информацию о вакантных местах, если их еще нет?

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отвечает:

Сообщать о вакансиях заранее не нужно.

Работодатель ежемесячно передает в службу занятости сведения о вакансиях (п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19.04.91 № 1032–1). Иначе компанию могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей (ст. 19.7 КоАП РФ).

Сотрудники службы занятости на местах нам сообщили, что нужно подать сведения и о том, что свободных мест нет. У Минтруда мнение иное (письмо от 25.10.17 № 14–1/В-953).

Чтобы не спорить, зарегиструйте компанию в базе «Работа в России» trudvsem.ru. Если там разместили сведения о вакансиях, то выполнили обязанность сообщить. А если зарегистрировались и не передали данные о местах, то сообщили, что их нет (п. 28–29 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 25.08.15 № 885).

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