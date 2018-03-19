1019 марта 2018

Продаем туристические путевки. Клиент оплатил тур, а теперь просит аннулировать путевку. Деньги мы должны вернуть. Как это сделать?

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отвечает:

На сумму, которую вы возвращаете покупателю, пробейте на онлайн-кассе чек с признаком расчета «Возврат прихода» и выдайте покупателю (письмо Минфина России от 24.05.17 № 03-01-15/31944).

Если клиент рассчитывался наличными, верните деньги из денежного ящика ККТ. Если покупатель платил картой, перечислить ему деньги можно только на карту (п. 2 Указаний ЦБ РФ от 07.10.13 № 3073 У). Иначе возможен штраф на компанию до 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ). Срок на возврат безналичных денег — до 30 календарных дней.

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