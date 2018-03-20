В строке 010 раздела 2.1 приведите кадастровый номер объектов, а в строке 020 — их условный номер в Едином реестре недвижимости.

Если таких номеров нет и в строках 010, 020 писать нечего, то заполните строку 030. В ней укажите инвентарный номер объекта (письмо ФНС от 16.01.2018 № БС-4-21/530). Поставьте в этой строке инвентарный номер, который компания сама присвоила объекту или который для него определила служба технической инвентаризации (письмо ФНС от 03.07.2017 № БС-4-21/12769). Возьмите его из документов БТИ.

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В строке 040 напишите код объекта по Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ). С 1 января 2017 года действует новый классификатор ОК 013-2014 (приказ Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст). В строке 040 приводите новые 12-значные коды. Но если у объекта код из старого классификатора, в котором девять знаков, то в строке 040 поставьте старый код. Заполняйте строку начиная с первой ячейки. В пустых ячейках поставьте прочерки (письмо ФНС от 24.08.2017 № БС-4-21/16786).

В строке 050 нужно отразить остаточную стоимость объекта на 31 декабря 2017 года. Если объект выбыл до конца года, то раздел 2.1 оставьте пустым (п. 6.3 Порядка, утв. приказом № ММВ-7-21/271).

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