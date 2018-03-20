520 марта 2018

Компании на упрощенке должны сдавать декларацию по налогу на имущество?

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отвечает:

Да, если владеют имуществом, налог с которого надо считать по кадастровой стоимости (ст. 346.11 НК).

К таким объектам, к примеру, относятся офисные и торговые центры и помещения в них, здания, в которых оказывают бытовые услуги населению.

Региональные власти ежегодно утверждают перечень объектов, для которых определяют кадастровую стоимость (п. 7 ст. 378.2 НК). Компании на упрощенке заполняют титульный лист, разделы 1 и 3 декларации по налогу на имущество.

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