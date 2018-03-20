2420 марта 2018

У нас розничный магазин. Продаем мобильные телефоны. В этом году хотим приобретать старые мобильники, телевизоры и другую технику у населения. Деньги продавцы магазина будут выдавать из кассы. Во время этого они должны будут выдать чек клиенту?

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отвечает:

Да, конечно.

Вместе с деньгами продавцы должны выдавать чек. Так как вы будете выдавать деньги из кассы не за возвращенный товар, то чеки печатайте с признаком «Расход».

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