У нас розничный магазин. Продаем мобильные телефоны. В этом году хотим приобретать старые мобильники, телевизоры и другую технику у населения. Деньги продавцы магазина будут выдавать из кассы. Во время этого они должны будут выдать чек клиенту?
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