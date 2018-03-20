Компания перечислила пени 13 марта. Значит, на 15 марта задолженности перед бюджетом не было.

Информация о налоговых платежах поступает в инспекцию через казначейство. Поэтому налоговики не узнают день в день, что компания перечислила пени.

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ФНС отправляет всех в фонд разбираться с ошибочным сальдо по взносам

Инспекция определяет налоговые долги по сальдо в карточке расчетов с бюджетом. Программа автоматически пересчитывает остатки на дату, когда из казначейства загрузились данные о платежах компании (п. 1 раздела IX Единых требований, утв. приказом ФНС от 18.01.12 № ЯК-7-1/9). В вашем случае это 16 марта. Если заказать сальдо на день раньше, то налоговики увидят долг по оплате пеней.

Справку о задолженности тоже формируют в программе. Причем используют только те сведения, которые были в ресурсе на конкретную дату. Инспекторы действительно могут выгрузить вам справку без долгов только на 16 марта (п. 3 Порядка, утв. приказом ФНС России от 20.01.17 № ММВ-7-8/20@).

По НК РФ компания заплатила налог или пени в день, когда предъявила поручение в банк (подп. 1 п. 3 ст. 45 НК РФ). Обратитесь в инспекцию лично. Представьте платежку на перечисление налога от 13 марта. Если инспекторы и в этом случае выдадут справку с отметкой о несуществующих долгах, ее можно признать недействительной. Через суд получится обязать налоговиков выдать правильный документ (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 30.11.17 № Ф09-7001/17).