Вы вправе принять иностранца на работу.

Безвизовые иностранцы вправе работать в России, если у них есть патент. Этот документ ограничивает работу «физика». Во-первых, если в патенте записана должность или специальность, то сотрудник не вправе отступать от этого условия. Во-вторых, действие патента ограничено регионом, в котором выдан документ (п. 16 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ). Если не выполнить хоть одно условие, то на проверке оштрафуют работодателя на сумму до 800 тыс. рублей (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ).

Ограничений на количество мест работы нет. А значит, вы вправе заключить трудовой договор с иностранцем. При этом нужно контролировать, чтобы работник вовремя платил фиксированные авансовые платежи. Ведь патент действует в течение того срока, за который иностранец внес авансовый НДФЛ (п. 5 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ).