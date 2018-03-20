Вы не вправе выплатить сотруднику компенсацию вместо дополнительного отпуска. Так можно поступить только при увольнении работника.

Сотрудникам, которые работают во вредных и опасных условиях труда, положены компенсации. Одна из них — дополнительный ежегодный отпуск (ч. 2 ст. 117 ТК РФ).

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Почему неверно рассчитаны отпускные

Работнику нужно отдыхать 28 календарных дней за каждый год труда. Остальную часть ежегодного отпуска сотрудник вправе взять деньгами (ст. 126 ТК РФ). А вот дополнительный отпуск за вредные и опасные условия заменять компенсацией нельзя. Исключение — случай, когда отдых за вредность длиннее семи календарных дней. Тогда по желанию работника отпуск свыше семи дней можно компенсировать деньгами (ч. 4 ст. 117 ТК РФ).

У вашего работника минимальный отдых за вредные условия. Поэтому не компенсируйте такой отпуск даже по заявлению сотрудника. Иначе трудинспекторы могут оштрафовать компанию на сумму до 50 тыс. рублей (ст. 5.27 КоАП РФ).