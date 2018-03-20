2020 марта 2018

Яндекс и Google каждый месяц будут нам оказывать услуги. Под определенный запрос в поисковой строке первыми в списке будут данные о нашей компании. Надо ли нормировать такие расходы?

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отвечает:

Нормировать расходы на услуги Яндекс и Google не требуется.

Компания вправе учитывать в расходах траты на рекламу. Но некоторые из них надо нормировать. Такие рекламные расходы можно учесть в размере не более одного процента от выручки организации без НДС за отчетный период (п. 4 ст. 264 НК РФ).

В перечне расходов, которые можно учесть полностью, есть реклама через интернет и СМИ. А значит, расходы на продвижение компании через поисковые системы Google и Яндекс можно учесть полностью — их нормировать не надо.

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