Нормировать расходы на услуги Яндекс и Google не требуется.

Компания вправе учитывать в расходах траты на рекламу. Но некоторые из них надо нормировать. Такие рекламные расходы можно учесть в размере не более одного процента от выручки организации без НДС за отчетный период (п. 4 ст. 264 НК РФ).

В перечне расходов, которые можно учесть полностью, есть реклама через интернет и СМИ. А значит, расходы на продвижение компании через поисковые системы Google и Яндекс можно учесть полностью — их нормировать не надо.