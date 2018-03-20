2720 марта 2018

Уволили сотрудника в первый рабочий день после отпуска. В этот день работник уже был в другом городе. Поэтому он заранее написал заявление, чтобы мы отправили ему трудовую книжку по почте. Через две недели сотрудник нам сообщил, что не получил документ. На почте сказали, что потеряли письмо. Работник теперь грозится подать на нас в суд на основании статьи 237 ТК РФ, если мы не выдадим ему компенсацию морального вреда за потерю документа. Сотрудник прав, мы должны выдать компенсацию?

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отвечает:

Вы не обязаны выдавать компенсацию.

Моральный вред возмещает сотруднику деньгами работодатель, если виноват (ст. 237 ТК РФ). Но в вашем случае вины компании нет. Вы отправляли документ почтой по согласию работника. Трудовую книжку потеряла почта.

Оформите работнику дубликат трудовой книжки. Но сначала бывший сотрудник должен отправить вам заявление о выдаче дубликата трудовой и документы с его предыдущей работы (ст. 31 постановления Правительства РФ от 16.04.03 № 225).

Дубликат выдайте в течение 15 календарных дней после того, как получите от сотрудника письмо с заявлением.

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