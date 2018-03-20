Вы не обязаны выдавать компенсацию.

Моральный вред возмещает сотруднику деньгами работодатель, если виноват (ст. 237 ТК РФ). Но в вашем случае вины компании нет. Вы отправляли документ почтой по согласию работника. Трудовую книжку потеряла почта.

Оформите работнику дубликат трудовой книжки. Но сначала бывший сотрудник должен отправить вам заявление о выдаче дубликата трудовой и документы с его предыдущей работы (ст. 31 постановления Правительства РФ от 16.04.03 № 225).

Дубликат выдайте в течение 15 календарных дней после того, как получите от сотрудника письмо с заявлением.