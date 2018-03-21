3721 марта 2018

Сейчас мы нумеруем счета-фактуры на аванс и отгрузку в одном хронологическом порядке. Со следующего года хотим изменить нумерацию. К счетам-фактурам на аванс будем добавлять приставку «А». Вправе ли мы так делать?

Темы:

отвечает:

Вы вправе отдельно нумеровать счета-фактуры на аванс.

По правилам счета-фактуры на отгрузку и на авансы нумеруют в общем хронологическом порядке (подп. «а» п. 1 приложения 2 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). В то же время номер счета-фактуры не мешает определить поставщика, покупателя, сумму налога и т. д. Даже если в номере будет ошибка, она не препятствует вычетам (п. 2 ст. 162 НК РФ).

Чиновники не против, чтобы компания приняла собственную систему нумерации счетов-фактур (письмо Минфина России от 12.01.17 № 03-07-09/411). Пропишите в учетной политике, как будете присваивать номера счетам-фактурам.

Инспекторы могут потребовать объяснить, почему компания по-разному нумерует счета-фактуры. Если объяснение не устроит налоговиков, есть риск, что они доначислят НДС. Но тогда защититься получится в суде (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.01.13 № А21-3191/2012).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.