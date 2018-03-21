Вы вправе отдельно нумеровать счета-фактуры на аванс.

По правилам счета-фактуры на отгрузку и на авансы нумеруют в общем хронологическом порядке (подп. «а» п. 1 приложения 2 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). В то же время номер счета-фактуры не мешает определить поставщика, покупателя, сумму налога и т. д. Даже если в номере будет ошибка, она не препятствует вычетам (п. 2 ст. 162 НК РФ).

Чиновники не против, чтобы компания приняла собственную систему нумерации счетов-фактур (письмо Минфина России от 12.01.17 № 03-07-09/411). Пропишите в учетной политике, как будете присваивать номера счетам-фактурам.

Инспекторы могут потребовать объяснить, почему компания по-разному нумерует счета-фактуры. Если объяснение не устроит налоговиков, есть риск, что они доначислят НДС. Но тогда защититься получится в суде (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.01.13 № А21-3191/2012).