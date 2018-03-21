2921 марта 2018

У нас работает пенсионер. Он хочет уволиться по собственному желанию через неделю. Руководитель требует, чтобы сотрудник отработал две недели. Вправе ли мы задержать увольнение пенсионера?

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отвечает:

Чтобы избежать споров, безопаснее выполнить просьбу сотрудника.

Работник должен предупредить об увольнении минимум за две недели. Но если он выходит на пенсию, то вправе требовать увольнения в любой день (ч. 3 ст. 80 ТК РФ).

ТК РФ не уточняет, когда именно сотрудник вправе сразу уволиться в связи с выходом на пенсию: только в день, когда стал пенсионером, или в любое время после этого дня. Из-за неясности дела об увольнении пенсионеров доходят до суда. В судах связывают право на быстрое увольнение с фактом выхода на пенсию, а не со статусом пенсионера.

Одни судьи считают, что выйти на пенсию можно только один раз. Если работник стал пенсионером, но не увольнялся, значит, на пенсию не выходил. Он вправе уволиться без отработки (апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 24.12.15 № 33–23326/2015). Иначе сотрудник должен заранее предупредить об увольнении (определение Санкт-Петербургского городского суда от 18.06.13 № 33–7386/13).

Другие судьи считают, что пенсионер выходит на пенсию всякий раз, когда перестает работать. Поэтому увольняться в связи с выходом на пенсию можно неоднократно (определение Мосгорсуда от 08.12.10 № 33–38420). Если вы не готовы спорить, то безопаснее уволить сотрудника по дате из заявления.

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