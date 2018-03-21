Вы вправе не платить штраф.

Компании стоит проверять трудовые книжки сотрудников. Если в течение предыдущих двух лет работник был госслужащим, то о новом месте работы надо сообщить бывшему работодателю (ч. 2 ст. 64.1 ТК РФ, ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 25.12.08 № 273-ФЗ). Если не выполнить требование, то компанию могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 тыс. рублей (ст. 19.29 КоАП РФ).

Ваш сотрудник не предъявлял трудовую. Поэтому вы не знали, что он был госслужащим. То есть вы не могли передать информацию бывшему работодателю по причинам, которые от вас не зависят. Поэтому штрафовать компанию нельзя (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Суды придерживаются такого же мнения (постановление Пленума ВС РФ от 28.11.17 № 46).