3321 марта 2018

К нам устроился новый сотрудник. Он сказал, что потерял трудовую книжку. По его просьбе мы завели ему новую. Недавно нам выписали штраф за то, что не сообщили о приеме работника его бывшему работодателю. Должны ли мы платить штраф?

Тема:

отвечает:

Вы вправе не платить штраф.

Компании стоит проверять трудовые книжки сотрудников. Если в течение предыдущих двух лет работник был госслужащим, то о новом месте работы надо сообщить бывшему работодателю (ч. 2 ст. 64.1 ТК РФ, ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 25.12.08 № 273-ФЗ). Если не выполнить требование, то компанию могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 тыс. рублей (ст. 19.29 КоАП РФ).

Ваш сотрудник не предъявлял трудовую. Поэтому вы не знали, что он был госслужащим. То есть вы не могли передать информацию бывшему работодателю по причинам, которые от вас не зависят. Поэтому штрафовать компанию нельзя (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Суды придерживаются такого же мнения (постановление Пленума ВС РФ от 28.11.17 № 46).

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