Из-за подробного адреса в счете-фактуре налоговые инспекторы не снимут вычеты.

С 1 октября 2017 года изменились форма счета-фактуры и порядок его заполнения. Изменений несколько. В частности, в строках 2а и 6а адреса контрагентов надо записывать по данным из ЕГРЮЛ (подп. «г», «к» п. 1 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137).

Не из-за всех ошибок в счете-фактуре компания лишится вычетов. Главное, чтобы налоговики по документу смогли идентифицировать покупателя и поставщика, стоимость товара, ставку налога и его сумму. Более подробный адрес, чем в ЕГРЮЛ, не мешает определить поставщика. А значит, вы вправе заявить вычет по его счету-фактуре (п. 2 ст. 169 НК РФ, письмо Минфина России от 15.11.17 № 03-07-09/75380).