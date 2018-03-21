1021 марта 2018

В счете-фактуре надо писать адрес из ЕГРЮЛ. Налоговики признали недостоверным адрес одного из поставщиков. Сейчас он вносит изменения в реестр. В последнем счете-фактуре контрагент записал адрес не так, как в выписке, а детально: номер подъезда, этаж. Могут ли из-за этого возникнуть проблемы с вычетом?

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отвечает:

Из-за подробного адреса в счете-фактуре налоговые инспекторы не снимут вычеты.

С 1 октября 2017 года изменились форма счета-фактуры и порядок его заполнения. Изменений несколько. В частности, в строках 2а и 6а адреса контрагентов надо записывать по данным из ЕГРЮЛ (подп. «г», «к» п. 1 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137).

Не из-за всех ошибок в счете-фактуре компания лишится вычетов. Главное, чтобы налоговики по документу смогли идентифицировать покупателя и поставщика, стоимость товара, ставку налога и его сумму. Более подробный адрес, чем в ЕГРЮЛ, не мешает определить поставщика. А значит, вы вправе заявить вычет по его счету-фактуре (п. 2 ст. 169 НК РФ, письмо Минфина России от 15.11.17 № 03-07-09/75380).

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