1021 марта 2018

Хотим заключить договор аренды с последующим выкупом автомобиля. Что указать в договоре помимо арендной платы?

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В договоре пропишите выкупную стоимость автомобиля. Укажите, при каких условиях автомобиль перейдет в вашу собственность (ст. 624 ГК).

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