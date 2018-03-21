В договоре пропишите выкупную стоимость автомобиля. Укажите, при каких условиях автомобиль перейдет в вашу собственность (ст. 624 ГК).
1021 марта 2018
Хотим заключить договор аренды с последующим выкупом автомобиля. Что указать в договоре помимо арендной платы?
редакция журнала «Главбух» отвечает:
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