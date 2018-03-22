922 марта 2018

Госдума рассматривает законопроект о том, что можно будет уточнить платежи по налогам, даже если ошиблись в счете Казначейства. А значит, пени обнулятся. Сейчас неправильный счет уточнить нельзя – надо платить налог заново. В каком случае платеж будет считаться неперечисленным?

Тема:

отвечает:

Сейчас налоги и взносы не считаются перечисленными, если в платежке неправильно указали наименование банка получателя или счет Федерального казначейства.

Если закон примут, ошибка в номере счета Федерального казначейства приведет лишь к тому, что деньги в бюджетную систему попадут со статусом «невыясненные».

Ошибку в номере счета можно уточнить. Предполагается, что положения Федерального закона вступят в силу с мая 2018 года. Но для их применения нужно внести изменения в приказ Минфина (от 18.12.2013 № 125н).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.