Сейчас налоги и взносы не считаются перечисленными, если в платежке неправильно указали наименование банка получателя или счет Федерального казначейства.

Если закон примут, ошибка в номере счета Федерального казначейства приведет лишь к тому, что деньги в бюджетную систему попадут со статусом «невыясненные».

Ошибку в номере счета можно уточнить. Предполагается, что положения Федерального закона вступят в силу с мая 2018 года. Но для их применения нужно внести изменения в приказ Минфина (от 18.12.2013 № 125н).

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